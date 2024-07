Atras sa hubaran: Jennylyn Mercado game pa rin sa laplapan

Game na game pa rin si Jennylyn Mercado sa halikan. Yes, kasal, at may anak na sila ni Dennis Trillo, kering-keri pa rin daw niya `yon.

Ang hindi lang daw niya kaya ay ang todo-todong pagpapaseksi.

“May konting limitations na. Dati may mga movie ako na naka-topless, pero nakatalikod. Pero ngayon, hindi ko na kaya.

“Ako na ang nagli-limit sa sarili ko. Para sa mga anak ko na rin. Ayokong lumaki sila na baka tuksuhin sila, ‘di ba?

“Pero sa kissing scene, puwede pa naman!” sabi ni Jennylyn.

Anyway, napag-usapan din ang tungkol sa kasal sa simbahan nina Jen at Dennis. At sa ngayon, wala pa raw sa plano nila ang church wedding.

“Sa ika-10th year namin. Parang mga renewal of vows,” sey ni Jen.

November 15, 2021 nagkaroon ng intimate ceremony sina Dennis at Jennylyn. Meaning, 2031 pa sila magpapakasal sa simbahan.

At siyempre, si Rei Anicoche Tan ang isa raw sa kukunin niyang ninang. Si Jennylyn ay endorser na rin ngayon ng Beautederm.

Katunayan, bonggang-bongga ang presscon niya na ginanap sa Solaire Hotel sa Quezon City.

At sabi nga ni Miss Rei, hindi pa buntis si Jennylyn sa second baby niya ay target na niya itong kunin. Bukod sa napaka-ganda, napakabait nga raw nito, at mahiyain sa personal.

Bongga! (Dondon Sermino)