Alex Eala sinibak karibal na Espanyol

BINALEWALA ni 2022 US Open junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang pagod sa pagsabak nito sa magkahiwalay na laban upang tumuntong sa singles quarterfinals at doubles semis ng ginaganap na Women’s 100 Vitoria-Gasteiz sa Peña Vitoriana Tenis Club sa Spain.

Ang 19-anyos na Globe Ambassador at fifth seed sa torneo na si Eala ay nagsagawa ng malalaking rally upang talunin si Lucia Cortez Llorca ng Spain, 7-5, 7-5 sa labanan sa round of 16 na tumagal ng dalawang oras at pitong minuto upang umakyat muli sa quarterfinals.

Hangad ni Eala na maduplika ang nagawang pagtuntong sa semis sa parehong torneo nakaraan sa pagharap nito sa naging Wimbledon qualifier na 4th seed at WTA no.123 si Yuliia Starodubtseva ng Ukraine.

Habang isinusulat ang balitang ito kagabi ay pumapalo na ulit si Eala laban kay Starodubtseva.

Sa doubles event, madaling nasagasaan ni Eala at kanyang French partner na si Estelle Cascino sina Victoria Bervid ng Czechia at Laura Mair ng Italy, 6-4, 6-1 sa loob lamang ng 59 minuto.

Ang third seeded pair nina Eala at Cascino ay susunod na maglalaro laban kay Mexican Maria Jose Portillo Ramirez at Noella Zebalos Melgar ng Bolivia.

Itinala ni Eala sa dalawang laban sa isang araw na may maikling pagitan lang na may dalawang straight-set na panalo para makabawi sa maaga nitong pagkakatalsik sa nakalipas na mga sinalihang torneo.

