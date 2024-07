Aga, Charlene binuking kung bakit ‘di na nasundan sina Andres, Atasha

Naging ‘surreal’ pala para kay Aga Muhlach ‘yung moment na nalaman niyang kambal ang magiging anak nila ni Charlene Gonzalez.

Nabalikan niya ang important phase na ito ng kanilang buhay mag-asawa nang matanong sila kung bakit hindi na nila nasundan pa ang kanilang good looking and smart twins na sina Andres at Atasha gayung obvious naman daw na improvement ng lahi ang kanilang mga naging bunga.

Nangyari ito sa press conference kamakailan ng ‘Da Pers Family’, ang Muhlach family sitcom na co-produced ng Studio Viva at TV5.

Pagre-recall ni Aga: “We were talking about family and kids, parang out of the blue I just asked her, how many kids would you want to have?’ Typical lang, a girl and a boy. Parang ganun. Ako rin ganun, Gusto ko rin ng babae saka isang lalaki. And then dumating na nga, boy and girl.”

“Nung sinabi sa akin na we were having twins, medyo nagulat pa ako,” patuloy ni Aga. “’Pag sa’yo nangyari pala ‘yon, parang weird siya. Para kasi sa akin, ang alam ko ‘pag nabubuntis, lalo na at that age, parang isa lang ‘yan. Isa lang. Hindi mo iisiping kambal.”

“Kaya nung sinabing twins, parang ako, ‘Magkakaroon tayo ng kambal? Idential ba yan?’ For a couple of seconds medyo na-tense ako nun. Parang, ‘Pa’no ‘yan, may anak tayong dalawa na magkamukha?’

“And then my wife told me, ‘No, dalawang sacs.’ So, fraternal twins.’ Okay. And then on the third month, she had a check, nakita na ‘yung may burger saka turtle. Haha! ‘Yun ang terms ng mga doctors, eh…”

Natatawang sinalo na siya ni Charlene dahil pa-clinical na ang pagde-detalye ni Aga.

“Aga and I really wanted one boy, one girl,” panimula ni Charlene. “And then we were blessed with Atasha and Andres. We just wanted to have a small family para we can spend time… Gusto namin ni Aga na andoon kami sa bawat hakbang, sa bawat stage ng buhay nila. So, we really wanted a small family para we can be really hands-on sa kanila.”

And true to their vows, talaga namang natutukan nila ang kambal at kitang-kita sa dalawang bata ang naging magandang pagpapalaki sa kanila ng kanilang famous parents. Kapwa well-grounded and oozing with breeding ang kambal.

‘’Yun nga lang, kahit anong shield nila sa dalawa, hindi rin nila napigilang mag-showbiz ang mga ito lalo na si Atasha na bata palang pala ay nangangarap nang mag-artista. Pero kapwa nila pinahalagahan ang panuntunan nina Aga at Charlene na magtapos muna ng pag-aaral.

This time around, heto na ang kambal — na nakikita lang natin noon sa mga TV commercials — at sumasabak na nga sa mundo ng kanilang mga magulang.

Both handled by the Viva Artists Agency, Andres and Atasha will now be seen in their first acting gigs as siblings via ‘Da Pers Family’ na mapapanood na sa TV5 beginning July 21 at 7:15pm with catch-up airings on Sari-Sari Channel, every Monday at 7:00pm naman.