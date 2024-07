60 barangay sa Iloilo City, lubog sa baha

NAGMISTULANG dagat ang kalagayan ng 60 barangay sa Iloilo City dahil sa malawakang pagbaha na idinulot ng walang patid na pag-ulan sa lalawigan simula noong Miyerkoles.

Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO), nagsimulang bahain ang lungsod nang bumuhos ang malakas na ulan bandang alas-6:45 nang umaga noong Miyerkoles.

Sa ulat, 15 barangay sa City Proper ang lubog sa baha; walo sa Jaro; 11 sa Mandurriao; tig-lima sa La Paz at Lapuz; at 17 sa Molo.

Sinabi ng CDRRMO na bahagyang nabawasan ang baha pagsapit ng tanghali kahapon at umaasa silang patuloy na bababa sa susunod na mga oras.

Samantala, pinag-iingat ng mga lokal na opisyal sa lalawigan ang mga residente laban sa mga sakit na posibleng makuha sa baha gayundin ang mga aksidente dahil sa madulas na mga kalsada.

Sa isang Climate and Disaster Risk Assessment (CDRA) noong 2020, ipinaalala ni Darwin Joemil Papa ng CDRRMO na posibleng umabot sa 240,000 residente ang makararanas at maaapektuhan ng pagbaha bunsod ng malalakas na ulan at pagbisita ng mga bagyo sa lalawigan.