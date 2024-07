Willie Revillame, Vice Ganda pinagsasabong

Naku, mukhang pinagsasabong nga ng madlang netizens sina Vice Ganda at Willie Revillame!

Paano ba naman kasi trending na naman nga ang dalawa sa X (dating Twitter)!

Noong nakaraan nga kasi ay live na live na pinagalitan ni Kuya Wil ang kanyang mga staff dahil sa aksidenteng pagkakadaan ng isa sa mga ito sa camera. Kaloka!

Hindi naman napigilan ng mga tambay online ang ikumpara si kuya Wil sa mga host ng isang noontime show partikular na kay Meme Vice.

Sey nga nila ay nagkakaroon din naman ng technical problems at aksidente sa noontime show na kinabibilangan ni Vice pero nagagawa namang pagaangin ng mga hosts ang sitwasyon! Tulad na nga lang ng isa pang trending na video kung saan biglang isang camera lang ang gumana pero imbes nga na magalit, ay nagawa pang laruin nina Vice ang sitwasyon para magpasaya ng audience.

Tsika pa ng ilan ay puwede namang pagsabihan habang break o pagkatapos ng programa para hindi rin daw napapahiya ang mga staff.

Hindi nga talaga maiiwasan ang magkaroon ng mga technical problems lalo na kung live, no! Pero siguro ay depende na lang talaga kung paano ito i-handle ng mga hosts. Hindi rin natin masisisi si Kuya Wil kung ganoon siya ka-sensitive dahil siya nga ang Creative Director ng kanyang bagong show na ‘Wil to Win’.

At the end of the day nga, for sure walang ibang gusto ang mga staff at hosts gaya nina Meme Vice at Willie kung hindi ang mapaganda ang show para sa mga audience.

‘Yun na! (Carl Balasa)