Walang helmet na rider nasilat sa boga

BINITBIT sa kulungan ang isang rider nang mabuking ang nakatago nitong baril matapos niyang tangkain na umiwas sa mga nagpapatrulyang pulis dahil sa kawalan ng helmet sa Imus City, Cavite noong Miyerkoles.

Kasong paglabag sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009 at Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang kinakaharap ng suspek na si alyas Ralph.

Sa ulat, bandang alas-4:30 kamakalawa nang madaling araw nang parahin ang suspek ng mga operatiba ng Police Community Precinct 6 ng Imus Component City Police Station sa kahabaan ng Aguinaldo Highway Intersection sa Barangay Palico 4, Imus City dahil sa hindi nito pagsusuot ng helmet.

Sa halip na tumigil, umiwas ito at humarurot papalayo sa lugar.

Gayunman, bago pa man nakarating sa kanto ng nasabing lugar, naitawag na ito ng mga pulis sa kanilang mga kasama na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto.

Nang hingin ang kanyang driver’s license, napansin ng mga pulis na may nakabukol sa kanyang baywang.

Nang siyasatin, nakita rito ang isang kalibre .357 Magnum Smith and Wesson na may dalawang bala. Wala itong naipakitang dokumento kaya agad itong dinakip.(Gene Adsuara)