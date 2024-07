Vilma Santos may announcement?

Excited ako sa tsinika ni Vilma Santos nang maka-chat namin siya.

Kinumusta kasi namin ang Star for All Seasons.

Sey ni Ate Vi, “I’m fine! Getting better! Medyo naka-rest na at konti na lang ang jet lag. Thank you, Jun!”

At sabi nga niya, may events daw siya on July 27 at 31.

“Sana magkita tayo,” dagdag pa ni Ate Vi.

Na-excite naman kami sa imbitasyon ni Ate Vi. Ano kayang events ang mga ‘yon? May gagawin kayang announcement ang Star for All Seasons?

Teka! May kinalaman kaya iyon sa mga pelikulang gagawin daw ni Ate Vi o baka naman tungkol sa politika?

Well, let’s wait and see!