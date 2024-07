NAGPOSITIBO sa COVID-19 si U.S President Joe Biden habang nasa biyahe sa Las Vegas noong Miyerkoles.

Ayon sa White House, nakaranas ng banayad na sintomas si Biden.

Sinabi ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre na nakarating sa kanila ang ulat ng presidente ng UnidosUS, isang Latino civil rights organization, na hindi makakapagsalita ang 81-taong-gulang na si Biden sa isang naka-iskedyul na event dahil sa masama nitong pakiramdam.

“He is vaccinated and boosted and experiencing mild symptoms,” saad ni Jean-Pierre.

Ilang minuto pagkatapos ng anunsyo, lumipat ang ang motorcade ng pangulo mula sa taping ng isang panayam sa radyo sa Las Vegas patungo sa paliparan ng Las Vegas.

Ayon sa White House, bumalik ang pangulo sa Delaware upang mag-self isolate. Matatandaan na nasa Las Vegas si Biden para mangampanya sa kanyang re-election bid sa pagkapangulo.

“He will be returning to Delaware where he will self-isolate and will continue to carry out all of his duties fully during that time,” ani pa ni Jean-Pierre. (Vincent Pagaduan)