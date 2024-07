Dapat umanong tiyakin ng gobyerno na busog din ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino at hindi lamang ang mga bumibili ng kanilang ani.

Ito ang iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagsama nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pamimigay ng cash assistance sa may 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk (PAFF) program na ginanap sa Edward S. Hagedorn Coliseum sa Puerto Princesa City, Palawan nitong Huwebes.

“Kayo po – ang ating mga magsasaka at mangingisda – ang nagpapakain at bumubuhay sa buong bansa. Obligasyon ng ating gobyerno na tiyaking busog din lagi ang inyong mga pamilya at may maliwanag na kinabukasan para sa inyong mga anak,” sabi ni Romualdez.

“Sa pagbibigay ng suporta sa inyo, mapapalakas natin ang produksiyon ng pagkain at masisi¬guro na abot-kaya ang presyo ng mga ito para sa ating mamamayan,” dagdag pa nito.

Ang mga benepisyaryo ay mula sa Palawan at katabing Marinduque.

Dumalo sa event sina Palawan Rep. Jose Alvarez at mga opisyal ng lokal na pamahalaan gaya nina Palawan Gov. Victorino Dennis Socrates and Vice Gov. Leoncio Ola, Marinduque Gov. Presbitero Velasco Jr., at Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. (Billy Begas/Eralyn ¬Prado/Charmaine Abong)