NANGUNA ang graduate mula sa Technological University of the Philippines – Visayas sa inilabas na listahan ng Professional Regulation Commission (PRC) para sa June 2024 Master Plumbers Licensure Examination.

Siya si Jobrylle John Tarrazona Simbahon na nakakuha ng overall rating na 89.00% mula sa 2, 936 na matagumpay na pumasa sa naturang pagsusulit.

Nagtapos si Simbahon ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa TUPV noong Hulyo 2023.

Bukod dito, itinanghal din ang TUPV bilang Top 3 Performing School na nakakuha ng 88.89% na rating.

“Congratulations, TUPians! The whole TUP Community is proud of you all!” pagbati ng The Philippine Artisan, ang opisyal na publikasyon ng TUP. (Moises Caleon)