Suporta ng SoKor sa patubig pinasalamatan ni PBBM

Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno ng South Korea dahil sa pagsuporta sa mga malalaking proyekto ng gobyerno para matugunan ang problema ng mga magsasaka sa patubig.

Ang South Korea ang isa sa mga partner ng Pilipinas sa mga pangunahing programa hindi lamang sa aspeto ng agrikultura kundi maging sa mga malalaking proyektong imprastruktura.

Sa pinasinayaang Jalaur multipurpose project stage II kahapon sa Iloilo, kasama ng Pangulo si Ambassador Lee Sang-Hwa ng South Korea at tiniyak nito sa gobyerno na magtutuloy ang kanilang partnership sa Pilipinas para sa mga proyektong makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino.

Ikinagalak ito ng Presidente at taos-pusong nagpasalamat sa sugo ng South Korea sa bansa.

“My utmost gratitude goes to the Government of South Korea, which has generously partnered with us in this and many other very grand projects that we are undertaking in the Philippines ,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na ang pakikilahok sa mga proyekto ng gobyerno ay hindi lamang simbolo ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea kundi patunay ng nagkakaisang adhikain ng paglago at pag-unlad ng dalawang bansa. (Aileen Taliping)