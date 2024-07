Sigaw ng mga netizen! Jaylen Brown kunin sa Gilas

KUNG ayaw ng Team USA, sa Gilas Pilipinas na lang!

Ito ang mungkahi ng ilang mga miron sa basketball matapos na isnabin ang 2024 NBA champion mula sa Boston Celtics na si Brown para sa Team USA na idedepensa ang korona sa darating na 2024 Paris Olympics.

Matapos hindi maimbita para maging parte ng US national squad ay mas lalong naging mabigat ang sitwasyon ni Jaylen nang hindi ito piliin bilang kapalit ni Los Angeles Clippers forward Kawhi Leonard, bagkus ay inilagay ang teammate niyang si Derrick White.

Ayon sa mga netizen, mas makabubuti na lamang umanong irepresinta ng 6-foot-7 forward na NBA Finals MVP ang ibang lahi, partikular sa Pilipinas.

Matatandaang naglalaro ang bagong birador sa tres ng Dallas Mavericks na si four-time NBA champion Klay Thompson sa bansang Bahamas, kung saan ipinanganak ang kanyang ama na si dating NBA player Mychal Thompson, kasama sina Buddy Hield, Eric Gordon at Deandre Ayton.

Mismong ang bansa ring ito ang maaaring magbigay katuparan umano kay Brown para makapaglaro sa mga bigating palaro ng International Basketball Association (FIBA), kabilang ang Olympic qualifying at maaari ang Los Angeles Games sa 2028.

Bukod sa Bahamas, inilabas rin sa report na maaaring piliin ng 27-anyos na 2016 third overall pick ng Boston ang mga bansang Angola, Japan, Greece at Gilas Pilipinas bilang naturalized player.

“We want a player like him in the Philippines who is humble and eager to play. I think we have the chance of beating the top 10 in the league except of course the US,” saad ng isang netizen.

“Come to the Philippines…You are very welcome here,” bulalas ng isa pa.

Kasalukuyang bumibida para sa Pilipinas si all-around forward at naturalized player Justin Brownlee ng Ginebra Gin Kings na nagawang tulungan ang bansa para masungkit ang gintong medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, gayundin ang madala sa semifinal round ng 2024 Olympic qualifying na pumalya lang madaig ang bansang Brazil.(Gerard Arce)