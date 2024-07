Show ni Willie Revillame ‘di raw scripted

Tinawagan namin ang isang taga-MediaQuest at tinanong kung wala ba silang balak maglabas ng official statement dahil ang host nilang si Willie Revillame sa ‘Wil To Win’ sa TV5 ay naba-bash, napipintasan dahil sa pagra-rant daw sa isang episode ng game show.

Pinagalitan kasi ni Willie ang mga staff niya on air. Na nabanggit pa nga niya ‘yung pagkakahagip sa camera ng isang staff.

So dahil doon, may mga pumipintas at bumibira kay Willie.

Pero sabi nga ng taong kinausap namin, wala naman silang balak na maglabas pa ng official statement tungkol doon.

Sabi pa ng taong kausap namin, “Si Kuya Wil kasi, siya rin ang creative director namin. Ang dami niyang hirap sa show. Kahit sa pagpa-practice, nakatutok siya.

“Kaya kung nagre-react siya ng ganun, hindi rin naman namin mapigilan.

“Ang ‘Wil To Win’ kasi, hindi naman scripted. Lahat puwedeng mangyari. Para rin kaming reality TV show. Kung ano ‘yung nagaganap, nagre-react si Kuya Wil.

“‘Yung ganung reaksiyon naman ni Kuya Wil, expected na namin.

“Iba nga kasi ang ‘Wil To Win’. Kahit sa mga contestant naman, kung ano ‘yung sasabihin ng mga contestant, nagre-react si Willie. Biglaan lahat ng mga nangyayari,” sabi pa ng kausap namin.

Happy naman daw ang TV5, MediaQuest sa pagsisimula ng ‘Wil To Win’. Ni hindi rin binanggit ng kausap namin ang tungkol sa ratings.

Na tila hindi naman sila affected sa sinasabing malayo ang rating ng katapat nilang ‘Family Feud’ sa GMA-7 sa rating nila!

Sabi naman ng mga malalapit kay Willie, for sure raw ay tataas naman ang rating ng ‘Wil To Win’ at kasisimula pa lang naman daw ng game show nila.

‘Yun na! (Jun Lalin)