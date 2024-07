Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes na tinanggihan niya ang pakiusap nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at amang si dating pangulong Rodrigo Duterte, na tulungan ang mga kandidato nila sa pagkasenador sa 2025 midterm elections.

“Before ako mag-resign, meron kaming¬ isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senators, senator-candidates at sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections,” wika ni Duterte sa ambush interview matapos ang turn-over ceremony sa Department of Education (DepEd).

Aniya, magpapahinga raw siya sa 2025 elections at walang tutulungang kandidato.

“Sa isa namang pagkikita namin ni former President Duterte, by chance nagkita kami ni former President Duterte, ¬inimbita niya rin ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko rin sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections,” paliwanag pa niya.

Aniya, kailangan niyang kausapin¬ sina Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go at Ronald ‘Bato’ dela Rosa pagkatapos ng State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Marcos. Sina Go at Dela Rosa ay mga kapartido ni dating pangulong Duterte sa Partido Demokratiko Pilipino (PDP) na muling tatakbong senador sa darating na halalan.

“Kailangan ko muna kasi pag-isipan kung ano ‘yung direksiyon ko sa midterm elections sa susunod na taon kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang da¬lawa kung anong gagawin for the midterm elections,” paliwanag ng bise presidente.