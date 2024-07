Pinoy MMA fighter biglaan pagpanaw

NABIGLA ang komunidad ng mixed martial arts (MMA) sa bansa matapos ang biglaang pagpanaw ni dating ONE Championship fighter Anacleto “Tenacity” Lauron sa hindi ibinunyag na pangyayari.

Buhos ang kaliwa’t kanang pakikiramay sa pamilya ng 32-anyos na fighter na nagsimulang makakuha ng atensiyon sa MMA matapos na makausad ito sa ONE Warrior Series Philippines reality series, kung saan umangat ang husay at galing nito sa 16 na kalahok, ngunit kinailangang maagang tapusin ang kumpetisyon dulot ng tinamong injury.

Sumabak ito sa tatlong amateur fights na mayroong 2-1 rekord sa Davao Urban Fighting Championships: DUFC Fight Night 12: Thy Kingdom Come at sa Forza Underground 2, habang mayroon itong 1-2 kartada sa professional fights nang patipikin si Marlon Sarol sa bisa ng rear naked choke noong Nobyembre 9, 2019.

Matapos ang nakuhang panalo ay nagawa nitong subukan ang tikas ng batang Sangiao na si Jhanlo Mark, anak ni Team Lakay head coach at dating fighter na si Mark Sangiao noong Disyembre 3, 2022 sa One Championships: ONE 164-Pacio vs Brooks na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Sinubukang ibuhos ng 5-foot-5 fighter ang kanyang lakas at kaalaman sa batang Team Lakay subalit nahuli ito ng isang submission sa first round.

Muli itong lumaban nitong Pebreo 24 sa Angel’s Fighting Championship 30: The Fury, subalit muling nabigo dulot ng technical knockout laban kay Felipe Negochadle ng Brazil sa first round.

Hindi lubos isipin ng kanyang mga nakasama sa industriya ng MMA ang biglaang pagpanaw ng Fightyard Fabricio team na tinitignan nilang isang palaban at hindi matatawarang sipag at kagustuhang manalo sa laban. (Gerard Arce)