FILIPINO pride ang dala ng gown na suot ng nanalong Miss Universe Thailand 2024 na si Opal Suchata.

Ito ang obra ng Filipino designer na si Rian Fernandez na kilala sa kanyang mga pak na pak na disenyo. kaya naman paboritio siya ng maraming beauty queen, mga sikat na artista sa Pilipinas at ibang bansa at iba pang mga bigating personalidad.

Kaya hindi kataka-taka kung siya ang napiling designer ng MUT Bangkok candidate na si Opal para sa kanyang evening gown.

Ayon kay Rian, ang inspirasyon ng gown ng kinatawan ng Bangkok ay ang ‘rich artistry’ ng naturang siyudad.

Gawa ito sa binurda na glass crystals, rhinestones at Swarovski crystals.

Paglalarawan pa niya, MUT Opal Suchata’s visionary creation shines through in the Rian Fernandez off-shoulder trumpet gown as it reigns through opulence and artistry. Opal’s gown symbolizes triumph over adversity.”

“The ribbon detail honors those touched by breast cancer, reflecting Opal’s personal journey and unwavering spirit. In radiant gold and silver tones, this gown embodies Opal’s courage, making her a true beacon of grace and empowerment,” dagdag pa niya.

Ganoon na lang din ang pagpapasalamat ni Rian sa tiwala sa kanya ng beauty queen..

Pagbabahagi niya sa kanyang Instagram post, “Thank you for the full trust that you gave to my team! Together, we shattered boundaries and painted an ensemble of collaboration, love, and triumph.”

“This is not just a win; it’s a testament to the power of dreams and the strength of unity. Forever grateful, forever inspired.”

Talaga namang saan man sa mundo, magniningning ang gawa at talento ng Pilipino! (Moises Caleon)