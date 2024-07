Para kay KD Estrada? Alexa Ilacad may bagong kanta

May new music na aabangan sa Kapamilya Gen Z star na si Alexa Ilacad.

Nilabas kasi ng ABS-CBN PR nitong Huwebes ang art card na may text na “New Music Coming Soon.”

Sey nila sa caption, “Are you ready for @alexailacad’s new music?”

Marami nga ang na-excite sa bagong music ni Alexa dahil matagal na rin ang huling release nito ng album.

“Very much excited na kami,” sey ng isang fan.

Deserve nga naman ng ka-love team ni KD Estrada ang maglabas ng album dahil sa ganda ng boses nito na parang pang-Disney.

Samantala, patok ang kanta ng KDLex na ‘Run To Me’ na mayroon na ring 8 million total streams sa Spotify.

Bonggels! (Byx Almacen)