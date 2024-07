Panalo ang 11th Travel Madness Expo

This is your sign para kulayan ang mga plano ninyong trip, lokal man o sa abroad.

Abang-abang lang lagi sa mga travel expo katulad ng idinaos na 11th Travel Madness Expo na ginanap sa SMEX Convention Center sa MOA.

Tatlong araw ang event noong July 12-14 na palaging box officesa maraming travelers at kahit mga ‘usi’ na gustong-gustong bumiyahe pero kulang pa sa budget na gaya ko. LOL.

Pang second time ko nang nakadalo sa travel expo, pero as usual, hanggang inquiry lang ako. Hoping na in the future ay matupad ko din ang plano kong European tour na kasama sa bucketlist bago ako mag senior.

Sa totoo lang, napakalaking advantage ng ganitong travel expo lalo na kung naghahanap ka talaga ng pinakamurang air fare at package deal accommodation sa lugar na bet mong puntahan.Need lang talagang mag-ipon nang matagal-tagal na panahon para hindi laging drawing ang nasa planong travel destinationsTanda ko pa ang sinabi ng beauty queen friend ko na si Ms.Jenette Fernando-Dizon na suki ng ganitong travel expo dahil hilig talagang mag-travel with family. Palagi siyang nakaabang sa ganitong event dahil sulit ang tipid deals dito bukod sa marami kang options na mapagpipilian.

Sa grand opening ng 11th Travel Madness Expo noong nakaraang Biyernes, malinaw ang misyon ng Department of Tourism na mabigyan ng mura at hassle free travel experience ang mga Pinoy at dayuhang turista para maikot ang buong Pilipinas at ibang bansa.

Dagsa ang mga booth ng iba’t ibang travel agency, airlines, hotel accommodation providers na accredited ng DoT kaya’tsiguradong legit ito at maraming mapagpipilian.

Sa opening speech ni Tourism Secretary Christina Garcia Frasco, ibinida nito ang P280B estimated visitor receipts sa first quarter ng 2024. Naitala din ang paglago ng 87% percent ng tourism industry sa kabila ng dinanas na pandemic at mga kalamidad nitong nakalipas na taon.

Patuloy umano ang pagsisikap ng DoT katuwang ang DOTR at ilang pribadong sektor sa inaasam na maging tourism power house ang Pilipinas sa hinaharap.

Pinasalamatan nito si event chairwoman Maria Paz Alberto sa tagumpay ng travel madness expo na naglalayong i-boost pa lalo ang turismo ng bansa. “My heartfelt congratulations for the successful mounting of travel madness exposition as this are strongly supporting the vibrant resurgence of the Philippine tourism.” sabi pa ni Secretary Frasco.

Hindi biro ang naging impact ng pandemic sa industriya ng turismo kaya naman marami sa atin ang sabik mamasyal ngayon. Idinetalye din ng kalihim ang level up na pagbabago para mas lalong mapalakas ang turismo lalo na’t kilala ang mga Pinoy sa pagiging hospitable.

Maglalagay din umano ng karagdagang first aid stations sa matataong tourist spots bukod sa pagpapalakas ng sports, farm, at cruise tourism.

Kaya sa mga mahilig mag- travel, abang abang sa mga darating pang travel expo kung hanap nyo ay garantisadong budget friendly deals para sa sulit na travel experience, solo man o kasama ang pamilya at barkada sa inyong dream destination.