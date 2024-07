NBI nasakote 2 hacker ng PH Navy

BUMAGSAK na rin sa mga kamay ng National Bureau of Investigation (NBI),ang dalawa pang suspek na sangkot sa pag-hack sa data ng Philippine Navy (PN) sa magkakahiwalay na operasyon sa Tagaytay, Makati at Quezon City.

Iprinisinta kay NBI Director Jaime Santiago ang mga suspek na may mga alyas na NEWBIEXHACKER, HAXINJA at D4rkJ1n..

Naaresto sina D4rkJ1n at HAXINJA matapos na unang maaresto si NEWBIEXHACKER sa Tagaytay noong Hulyo 8.

Nadiskubre na may hawak itong file na naglalaman ng sensitibong impormasyon na kinuha sa database ng Philippine Navy. Inamin ni NEWBIEXHACKER na ipinadala ito sa kanya ni HAXINJA na may access code sa nabanggit na data.

Nagtagumpay ang confidential informant ng NBI-CCD na maka-ugnayan SI HAXINJA at nagkasundo pa sila na magsama sa isang project na tinawag nilang ‘E-Commerce Website’.

Kinumpirma rin ni HAXINJA na nasa kanya ang pass code access ng Philippine Navy File at ibibigay niya ito kapag nagkita sila sa itinakda nilang meeting sa Cagayan de Oro City noong Hulyo 16 ,2024.

Dahil dito, inatasan ni Santiago ang NBI-NEMBRO na makipag-ugnayan sa PN at ikinasa ang entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto kay HAXINJA matapos nitong ibigay ang access sa na- hack na file ng PN.

Sa nasabi ring araw nadakip si D4rkJ1n sa Cubao, Quezon City. Unang pinuntahan ng NBI sa kanyang opisina sa Edsa Makati si D4rkJ1n pero tumakas ito at sumakay sa motorcycle taxi nang makita ang mga awtoridad.

Hinabol ito ng mga ahente ng NBI hanggang nakorner ito sa kanto ng EDSA at Main Avenue, Cubao, Quezon City.

Kinasuhan si HAXINJA ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Data Privacy Act of 2012 habang kinasuhan si D4rkJ1n ng paglabag sa RA 8792 o Electronic Commerce Act of 2000).(Juliet de Loza-Cudia)