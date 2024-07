Nasawi sa pagbaha, pagguho ng lupa sa Mindanao, 7 na

PITONG katao na ang iniulat na nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Mindanao dahil sa epekto ng habagat sa nakalipas na mga araw.

Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), lima ang kumpirmadong nasawi sa kalamidad habang bineberipika pa ang dalawa.

Sa limang kumpirmadong nasawi, apat sa mga ito ay mula sa Region 9 at isa sa Region 10.

Patuloy namang biniberipika ang ulat na may tig-isang nasawi sa Region 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 99,186 pamilya o katumbas ng 482,464 na katao ang apektado ng sama ng panahon sa Mindanao.

Sa nasabing bilang, 5,611 pamilya o katumbas ng 21,015 katao ang kasalukuyang tumitigil sa 46 evacuation center habang 49,570 pamilya o katumbas ng 247,808 katao ang nakatira sa kanilang mga kaanak.

Nasa 111 na kabahayan naman ang naiulat na nawasak sa pananalasa ng baha at landslide sa Region 9,10,11,12 at BARMM. Samantala, idineklara na ang state of calamity sa rehiyon dahil sa epekto ng baha rito.

Matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan, problema naman sa mga residente ang makapal na putik sa kanilang mga lugar. (Edwin Balasa)