Mga ka-Misteryo nakurot na ba kayo ng multo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Bradley ng Caloocan ay minsan lumapit sa Misteryo para magtanong sa kanyang karanasan. At dito naidulog ang usapan tungkol sa pangungurot ng mga multo. Totoo nga bang nangungurot ang mga multo?

Misteryo: “Paano ba yung sinasabi mong multong nangungurot?”

Bradley: “Ganito ang nangyari nasa simbahan ako noon para dumalo sa misa then nag-decide ako na lumapit pa sa altar para magdasal.”

Misteryo: “Teka nasa simbahan ka pala Paano mo nasabi na may multo at sabi mo nga nangungurot?”

Bradley: “Yun nga papunta na doon ang kuwento ko. Yes sa simbahan nga nangyari ito may multong nangurot.”

Misteryo: “Ok so ituloy mo ang kuwento mo.” Bradley: “Nagdecide nga ako na lumapit sa altar at noong papalapit na ako may kumurot sa tenga ko ang sakit pero wala naman ako nakitang gumawa. Dumugo pa nga ang tenga ko. Biglang lapit yung isang lalaki sa akin sabay tanong ‘Nakurot ka ba? Ang sakit di ba,”

Misteryo: “I see so alam din pala ng iba na may nangungurot na multo?”

Bradley: “Yes sabi niya sa akin ‘wag na kasi masyadong lumapit sa altar’”