Mga warrior ni Gerald Cerda sisiyapol sa 5-Stag Derby

MARKADO ang tigasing si Gerald Cerda sa magaganap na Breeders Cockers Club (BCC) 5-Stag Derby EB Edition na bibitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum sa Hulyo 29 (Lunes).

Gamit ang entry name na “GCL RESORT BINANGONAN”, ilan sa mga pinagwagian ni Cerda ay ang WPC 6 Stag Derby, PITMSTER Stag Wars, Top Stag Fighter for the Month sa Sta. Rosa Mega Arena at San Juan Coliseum 6-Cock Big Event.

Inaasahang mapapalaban ang mga warrior ni Cerda dahil kasali rin ang sabong sensation na si Ka Rex Cayanong sa nasabing event na No Pot Money at may P11,000 minimum bet.

Ang kagandahan pa ay may dibidendo na P20,000 ang mga kasali at halos taga-Rizal breeder, nasa halos 45 miyembro na ang BCC at marami pa ang gustong maging member.

Tiyak na dadagsain ng mga breeder, sabungero at mamamago ang New Antipolo Coliseum na pag-aari nina Manny S. Ko at MCK para saksihan ang malulutong na paluan sa ruweda.

Hosted ng BCC habang ang promoter ay sina MSK at MCK ng nasabing derby na pinapayagan ang manok na may timbang na 1.700kgs hanggang 2.200kgs.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize kung saan hahamigin ng magkakampeon ang P300,000, mapupunta sa runner-up ang P150,000 habang P30,000 at P20,000 ang sa handler at gaffer, ayon sa pagkakasunod.

Matagumpay ang Breeders Cockers Club dahil kina Ronald Tapar (BBC Gaming Consultant), Pat Ilagan (Consultant), ang Pit Maganer ng New Antipolo Coliseum.

Samantala, inaabangan din ng mga sabungero ang August 20 6- Stag Derby ni Ka Rex Cayanong na may P1.1 M guaranteed purse. (Elech Dawa)