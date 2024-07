Manny Pacquiao bugbugan sa training

Makukunsidera pa ring walang kupas sa pakikipagbuntalan ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao na naghahanda para sa kanyang three-round, three-minute exhibition boxing match sa darating na Hulyo 28 kontra dating K-1 supler lightweight titlist Rukiya Anpo sa Super Saitama Atena sa Saitama, Japan.

Aninag pa rin sa kanyang mga galaw at bitaw ng suntok ang husay sa isinasagawang sparring session sa Pacman Boxing Gym sa General Santos City. Hindi pa rin matinag ang dating estilo at eksaktong birada ng 45-anyos na Filipino boxing legend kontra sa isang ka-sparring na niraratsada nito ng mga suntok ng iba’t ibang kumbinasyon ng jabs at power punches.

Sa isang inilabas na video ng sparring ni Pacquiao, kitang-kita pa rin ang talas ng boxing IQ nito na sinasabayan ng mabilis na footworks at kamay na nagpapahirap sa kanyang sparring partner na maiwasan.

Ito ang kakaharapin ng Japanese fighter na si Anpo sa kanilang paghaharap sa 68-kilogram bout, na naging panakip butas matapos umatras ang orihinal na katapat ni Pacman na si kickboxing at mixed martial arts RIZIN featherweight champion Chihiro Suzuki dahil sa hand injury.

Buhos pa rin sa porma at bigat ng suntok pagdating sa mitts ang tinaguriang “Pambansang Kamao” kasama ang long-time trainer na si Buboy Fernandez, kung saan walang kapaguran sa pagkana ng mga power blows, na tila nabitin pa pagkatapos ng sesyon, habang banaag naman kay Fernandez ang hingal at pagod sa pagsalo ng mga suntok ni Pacman.

Ihaharap kay Pacman ang tinaguriang “The Demolition Man” na may kickboxing rekord na 27 wins, walong pagkatalo at isang tabla, habang nakakuha ito ng 14 na panalo mula sa knockouts. Minsan rin nitong nakatapat si K-1 MAX champion Buakaw Banchamek, na nakalinya ring makalaban ni Pacquiao sa isang boxing exhibition, subalit nanatiling nakabinbin ito, na walang naging anunsiyo sa kadahilaanan ng hindi pagkakatuloy ng kanilang sagupaan na binansagang “The Match of Legends.”

Huling sumabak sa exhibition match si Pacquiao noong Disyembre 11, 2022 kontra South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision sa kanilang six-round bout, na sinundan naman ng pagpirma ng kasunduan sa kilalang Japanese Promotions na RIZIN MMA para lumaban rin sa isang exhibition match.

Lumalaki naman ang posibilidad na muling makakabalik sa laban sa Estados Unidos ang nag-iisang eight-division world champion na si Pacquiao matapos lumabo ang isinampang kaso ng Paradigm Sports Management sa naturang bansa at mas luminaw naman ang comeback fight nito kontra World Boxing Council (WBC) welterweight titlist Mario “El Azteca” Barrios ngayong taon. (Gerard Arce)