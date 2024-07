Kinasuhan ng Sanlakas at Power for People Coalition (P4P) si Energy Secretary Raphael Lotilla sa Ombudsman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service kahapon.

Para sa Sanlakas at P4P, pinaboran umano ni Lotilla ang proyekto ng Therma Visayas Inc. sa Cebu na pag-aari ng Aboitiz Power kung saan nanilbihan si Lotilla bilang director.

Ani P4P Convenor Gerry Arances, may pinatutupad na coal moratorium kung saan hindi muna dapat magsusulong ng mga coal projects sa bansa na noong panahon pa ni dating pangulong Rodrigo Duterte pinatupad.

Aniya, nilabag ni Lotilla ang moratorium nang inendorso niya ang proyekto ng Therma Visayas Inc. Unit 3 na magpapamahal lamang ng kur-yente sa Cebu at dadagdag pa sa polusyon sa Central Visayas.

“By approving the expansion of TVI, Secretary Lotilla not only increased the cost of electricity for the people of Cebu and contributed to more pollution in the Central Visayas, but also favored his old company, AboitizPower. AboitizPower was effectively exempted from following the provisions of the coal moratorium, a privilege not given to any other company,” sabi ni Arances.

Inaprubahan ng DOE ang expansion ng TVI nitong 2023 nang epektibo na ang coal moratorium. Dagdag ni Arances, “hindi pa nga madesisyunan ng AboitizPower kung gagawing coal o gas ‘yung planta. At nang pinagpasiyahan nang gawing coal plant ito, inaprubahan ito ng DOE na iginiit pa ng kagawaran na exempted ito kahit na hindi ito kasama sa mga nasa pipeline nang inisyu ang coal moratorium.” (Eileen Mencias)