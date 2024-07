Lola naipit: Ivana Alawi ugat ng kaguluhan, binulabog palengke sa Pasig

Mahigit isang milyon agad ang nahamig na views ng bagong content ni Ivana Alawi sa YouTube, sa loob pa lang ng isang araw.

Eh, kaloka naman kasi si Ivana, na dumayo sa palengke ng Pasig City, na naloka nga siya, dahil kahit wala siyang sinabihan, biglang dumagsa ang napakaraming tao.

Makikita ngang nahirapan ang mga barangay tanod, security personnel sa palengke na `yon, dahil sa sangkatutak na mga tao.

At bongga ang isang puwesto na pinuntahan ni Ivana, na ang tinda ay mga karne ng baboy, na pinakyaw talaga niya lahat ng tinda. Hindi sinabi ni Ivana kung magkano ang mga pinamili niyang baboy, pero nasambit naman niya na P200,000 ang dala niyang pera.

Siyempre, pinamigay ni Ivana ang mga binili niyang baboy sa mga tagahanga sa paligid. Masuwerte nga ang mga naabutan niya ng karne, ha!

Na nagkaroon na ng pang-ulam, nagkaroon pa ng pagkakataon na mayakap, at makapag-picture taking kay Ivana.

At dahil sa sobrang dami ng tao sa lugar na `yon, napilitan sina Ivana na lumipat ng ibang lugar. Kaloka nga kasi na dinumog, sinugod talaga sila ng mga tao, ha! At mukhang hindi talaga kakayanin ng mga tagabantay nina Ivana, ang mga tao.

“Kailangan naming umalis, kasi sobrang nagkakagulo na! Sa ibang araw na lang kami magsu-shoot, kasi ang daming tao, baka magkagulo na talaga!” sabi ni Ivana.

Makikita nga na may mga matatandang naipit na, may mga bata na posibleng masaktan, kaya sigaw ni Ivana, “Tama na! Tama na!”

“Sobrang nagkaproblema, kasi nakita ko si Lola na natumba na. Eh, 20 po ang barangay tanod natin, pero hindi talaga kinaya dahil sobrang daming tao, sobrang nagkagulo.

“Grabe talaga ang tao. Sobrang nagkagulo. Noong may nakita akong nasaktan, hindi ko na kinaya. ‘Yung lola na nasaktan, babalikan ko na lang siya para tulungan.

“Ang gagawin ko sa susunod, magdi-disguise na lang ako, kasi hindi pala ako puwedeng lumabas na ganito. Kasi dati naman nagagawa ko siya, pero ngayon hindi na puwede.

“So, `yun nalungkot lang ako. We had to stop and cut this. Hindi ko rin alam kung paano nila nalaman na pupunta ako, kasi wala naman kaming pinagsabihan.

“Lahat ng paninda binayaran ko po. Hindi ako basta umalis lang!” kuwento ni Ivana.

At sa bandang dulo ng vlog, makikita nga na binalikan ng tauhan ni Ivana ang matandang babae na naipit. Kinuwento nga niya na pilit siyang lumalabas sa grupo, pero sobrang gitgitan daw talaga.

Naikuwento ng matandang babae na ang mga anak niya ay walang trabaho, na kesyo mahirap pa raw sila sa daga.

Anyway, nagluto si Ivana ng adobong manok, baboy, at dinala nga niya mismo ‘yon sa bahay ng matandang babae. Naka-disguise na nga siya.

At siyempre, dinalhan din niya ng grocery ang matandang babae, at binigyan din niya ito ng pera na worth P72,000 dahil 72-years old na kasi si lola.

“Nagkaroon ako ng ginhawa sa buhay,” sabi ng matandang babae, dahil sa binigay ni Ivana.

Again, inulit ni Ivana ang mensahe niya na ginagamit lang siya ng Diyos para makatulong sa mga nangangailangan.

Well, bongga, di ba?