Kathryn, Alden ‘di sabay lipad pa-Canada

Pinagpipiyestahan sa X ang live video ni Direk Cathy Garcia-Sampana kung saan ibinalita nito sa netizens na ngayong week ang lipad niya papuntang Canada para sa shooting ng ‘Hello, Love, Again’.

Medyo na-sad naman ang fans nina Kathryn Bernardo at Alden Richards nang malaman nilang hindi sabay pupunta ng Canada ang dalawang bida ng ‘HLA’.

Mauuna raw si Kathryn kay Alden. Sa July 23 na raw kasi ang lipad ni Kath, samantalang sa July 27 pa ang alis ng Kapuso aktor.

At dahil next week pa nga ang lipad ni Kathryn, mas lalong hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang KathDen fans, patuloy ang pagsi-ship nila na sana raw si Kath ang partner ni Alden sa GMA Gala ngayong Sabado.

Dream daw ng fans na makita na magkasamang maglakad sa red carpet ng Kapuso event ang dalawa.

Posible na nga raw itong mangyari dahil isa ang GMA Pictures sa magpo-produce ng reunion movie ng KathDen at for sure present din sa nasabing event ang mga big bosses ng ABS-CBN.

Grabe ang excitement ng fans sa pagsasama nina Kath at Alden, ha. Hindi na sila makapaghintay talaga. Kaloka! (Ogie Rodriguez)