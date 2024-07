Karera Tips Ni Jp Gonzales

July 19 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangs

R01 – 1 Star Of The Show, 7 Sunny Nature, 4 B Fit And Fabolous, 8 Cat Bite

R02 – 3 Primero Soldado, 6 Dynamic Dyna, 5 Auspicious, 2 Munich

R03 – 8 La Republika, 10 Sun Dance, 6 Laguna De Bay, 5 Bright Mind

R04 – 3 Queen Gabi, 8 Gold Rush, 6 Amiable Maxinne, 4 Buwayang Bato

R05 – 4 Basket Of Gold, 2 Sandigan, 6 Runaway Ten, 5 Eazacky

R06 – 6 High Quality, 8 Golden Buzzer, 1 Giaann Tsie/Great Angie, 2 So Humble

R07 – 3 Saoirse, 10 Maki Boi, 7 Dugong Bughaw, 9 Iris

R08 – 1 Southern Man/Luke Skywalker, 8 High Society, 9 Doña Chichay, 2 My Jopay

Solo Pick: La Republika, Basket Of Gold, Southern Man/Luke Skywalker

Longshot: Star Of The Show