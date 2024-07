Jennylyn Mercado nilinaw ‘di lilipat sa ibang TV network

Dinenay ni Jennylyn Mercado ang umuugong na balitang lilipat siya ng TV network.

Hindi pa rin kasi matapos-tapos ang chikang iiwan na ng aktres ang GMA-7 na kanyang home network sa loob ng 20 years.

Wala naman dapat ika-worry ang mga Kapuso fan dahil mayroong negosasyon na raw na nangyayari sa pagitan ng Aguila Entertainment at GMA Network, pero sa ngayon daw ay freelancer siya.

“Palagi naman akong Kapuso,” sey ni Jennylyn nang tanungin siya ng entertainment press.

Dagdag pa niya, “Kung gusto pa rin nila ako maging Kapuso, happy pa rin ako maging Kapuso.”

Hindi rin siya nakaiwas sa balitang may offer ang ABS-CBN sa kanya na dinenay naman agad ng tatlo niyang manager na si Jan Enriquez at ang Aguila twins na sina Bianca at Katrina.

Sumagot din si Jennylyn at sey niya, “Wala pong offer sa ibang network.”

Samantala, maski wala pa siyang bagong TV show ay busy pa rin ang misis ni Dennis Trillo.

This year nga raw ay aabangan ang movie nilang mag-asawa kasama si Sam Milby, ang Philippine adaptation ng Korean movie na ‘Everything About My Wife’.

Nilunsad din nila ang bagong business venture nilang mag-asawa, ang production company na Brightburn Entertainment.

Siya rin ang pinakilalang bagong endorser ng beauty brand na Beautederm.

Puring-puri nga ng CEO ng company na si Rhea Anicoche-Tan ang work ethics, pagiging loyal, at humble ni Jennylyn kaya raw niya napili itong maging endorser ng kanyang brand.

