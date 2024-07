Inigo Pascual nag-react sa hiwalayang Maris-Rico

Mapanakit ang pagbabalik ni Inigo Pascual sa Philippine music scene!

Puro kasi mga heartbreak song ang laman ng kanyang bagong EP na ‘The Hearbreak Trilogy’ na naglalaman ng mga kantang ‘Basta’t Alam Kong Tayo’, ‘Kahit Di Mo Ko Nakikita’, at ‘Okay Lang Ako’.

Chika ni Inigo, sinulat niya ang kanyang mga bagong kanta noong fully healed at naka-move on na siya sa kanyang naging breakup sa dating girlfriend.

Hindi naman sinabi ng anak ni Papa P kung sinong ex ang tinutukoy niya sa kanyang ‘The Heartbreak Trilogy’ nang tanungin siya ng entertainment press sa launch ng kanyang EP.

Matatandaang naging exclusively dating sila ng Kapamilya actress-singer na si Maris Racal noong 2017 bago sila maghiwalay noong December 2018.

Nagpakita naman siya ng support sa pag-confirm ni Maris sa hiwalayan sa kay Rico Blanco.

“I saw it. I actually watched it. I feel for her. I know it’s tough, but I see it in a good light,” sey ni Inigo.

Dagdag niya pa, “The way she talks about it, she’s getting to know herself and she’s choosing herself. It’s something that I’m very proud of her.”

Wala naman daw masamang intensyon si Maris sa naging announcement nito at pagpapakita lamang daw ito ng pagiging matapang ng dalaga sa pagpili nito sa sarili.

“It’s always hard to turn a page and chapter, but it’s out of a good heart.

“Walang masamang nangyari. It’s out of a good intention.

“Her expressing that it’s not a third party and anything else, it’s her, and it’s something only the strongest people can do. Minsan, mas mahirap piliin ang sarili mo kaysa sa mga bagay na gusto mo.”

Sa ngayon daw ay wala na silang komunikasyon ni Maris.

‘Yun na!