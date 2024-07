Ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao: Malasakit Center sa Tabuk City, Kalinga, nagbukas na!

Magandang balita para sa mga kababayan sa Cordillera! Bukas na ang ika-166 na Malasakit Center sa bansa na matatagpuan sa Kalinga Provincial Hospital sa Tabuk City. Bilang chair ng Senate Health Committee, sinuportahan natin ang inagurasyon nito noong Martes, July 16.

Isinilang mula sa ating adhikain, ang Malasakit Centers ay naglalayong pagsama-samahin ang tulong medikal mula sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno sa iisang opisina sa mga pampublikong ospital. Higit kumulang sampung milyong Pilipino ang natulungan ng programa ayon sa DOH.

Nagsimula ang programang ito noong 2018 at naisabatas sa ilalim ng Republic Act No. 11463 o Malasakit Centers Act of 2019, na aking pangunahing inakda at ini-sponsor. Layunin nitong mabawasan ang pasanin ng ating mga mahihirap na pasyente na dati-rati’y kailangan pang pumunta sa iba’t ibang tanggapan para lamang sa tulong pangkalusugan.

Talaga namang patuloy ang ating pagsulong na mailapit sa Pilipino ang tulong at serbisyong may malasakit lalo na sa mga malalayong lugar at sa mga walang ibang malapitan kundi ang gobyerno.

Samantala, noong July 11, personal nating pinangunahan ang pamamahagi ng suporta sa 500 na nawalan ng hanapbuhay, katuwang si Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr. Ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ay mabibigyan din ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno. Dumalo rin tayo sa ginanap na 22nd Commencement Exercises ng Gordon College sa Olongapo City, Zambales at binigyan ng tulong at suporta ang mga graduates na hangad nating maging future leaders ng ating bayan.

Sa araw ding iyon, idinaos na ang inagurasyon ng Super Health Center sa San Ricardo, Southern Leyte.

Noong July 12, naging keynote speaker tayo sa University of Perpetual Help System-Delta Calamba Campus 7th Senior High School Commencement Exercises. Binigyang pugay ko rin ang mga magulang at guro na nagsakripisyo para gabayan ang mga kabataan na pag-asa ng ating bayan.

Naimbitahan din tayo sa ginanap na Ugnayang Nagkakaisang Manggagawa (UNM) UST Hospital 10th Anniversary. Buo ang aking suporta sa ating health workers at bukas palagi ang aking opisina para sa kanilang mga hinaing.

Noong July 13, naghatid din tayo ng tulong sa higit 1,000 mahihirap sa Mati City katuwang si Mayor Michelle Rabat bukod sa tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan na ating sinuportahan. Mayroong kabuuang 1,639 pa tayong matutulungan doon na mahihirap kasama naman si Gov. Niño Uy, sa pakikipagtulungan rin ni Sen. Joel Villanueva.

Binisita rin natin ang Super Health Center sa Mati City upang mailapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Dumalo rin tayo sa pagdiriwang ng Mati National Comprehensive High School 77th Founding Anniversary and Grand Alumni Homecoming.

Bumisita rin tayo sa bayan ng Caraga para sa pagdiriwang ng Araw ng Caraga at Kaan Silatan Festival na pinamumunuan ni Mayor Ronie Osnan. Natulungan din natin doon ang 2,250 mahihirap sa Caraga katuwang si Cong. Nelson Dayanghirang, Sen. Robin Padilla at Sen. Francis Tolentino.

Bumisita naman tayo sa Bohol noong July 15. Bilang adopted son ng Tagbilaran City, katuwang sina Mayor Jane Yap at dating mayor Baba Yap ay nagkaloob tayo ng tulong sa 1,666 mahihirap na residente doon bukod sa ayudang pinansyal ng lokal na pamahalaan na ating sinuportahan. Binisita rin natin ang Malasakit Center sa Gov. Celestino Gallares Memorial Hospital at namahagi ng lugaw sa mga pasyente at hospital staff.

Sa sumunod na araw, July 16, nasa Northern Samar naman tayo. Kasama sina Gov. Edwin Ongchuan, Mayor Leo “Totong” Jarito, Vice Mayor Remedios Espina, Board Member Tess Gillamac at asawa na si former Mayor Edmond Gillamac, ay naghatid tayo ng tulong sa 2,000 mahihirap na residente ng Silvino Lobos bukod sa tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan na ating sinuportahan. Nagpapasalamat din ako at kinilala ako bilang adopted son ng bayan.

Natulungan din namin ang 1,000 mahihirap sa Catarman katuwang sina Gov. Edwin, Vice Gov. Clarence Dato, Mayor Antet Rosales at si Vice Mayor Jun Rosales. Nag-inspeksyon din tayo sa Malasakit Center na nasa Northern Samar Provincial Hospital at nagpalugaw doon. Ininspeksyon din natin ang bagong Catarman Public Market na ating isinulong na maipatayo noon bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance.

Samantala, patuloy tayo sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan, gaya ng 47 pamilyang nabiktima ng sunog sa Muntinlupa City; 45 sa Davao City; at 25 naman mula sa Marawi City.

Naghatid din tayo ng tulong sa 1,000 mahihirap na residente ng San Policarpo, Eastern Samar katuwang si Mayor Conrado Nicart III; 1,000 sa Tapaz, Capiz kasama si Mayor Nonong Palomar; 1,000 sa Maslog, Eastern Samar sa pakikipagtulungan ni Mayor Rac Santiago at Vice Mayor Bok Santiago; 800 sa Talavera, Nueva Ecija, kasama si Cong. GP Padiernos; at 1,000 sa South Upi, Maguindanao del Sur kasama si Governor Mariam Mangudadatu.

Namahagi rin tayo ng suporta sa 84 na displaced workers sa Carmona City, Cavite kaagapay si Mayor Dahlia Loyola; 169 sa Pangil, Laguna kasama si Mayor Gerald Aritao; 488 sa Sison, Pangasinan katuwang ang iba’t ibang barangay officials; 571 sa Sablayan, Occidental Mindoro katuwang si Mayor Bong Marquez; 40 sa Tuguegarao City, Cagayan kaagapay si Board Member Mila Lauigan; 111 sa Cortes, Surigao del Sur kaagapay si Mayor Josie Bonifacio; 1,000 sa Valenzuela City katuwang si Mayor Wes Gatchalian; 33 sa Cainta, Rizal kasama si Councilor Ruru Ferriols; 155 sa Tacurong City, Sultan Kudarat katuwang si Mayor Joseph Lechonsito; at 111 sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental kaagapay si Mayor Donjie Animas.

Sa Romblon, natulungan din ang 301 sa Cajidiocan at 76 pa sa San Fernando kung saan nakatuwang natin ang mga local officials na pinangungunahan nina Mayor Greggy Ramos, Mayor Nanette Tansingco, at Mayor Arthur Tansiongco. May pansamantalang trabaho rin na ibibigay sa mga kuwalipikadong benepisyaryo sa ating pakikipagtulungan sa DOLE.

Binalikan naman natin ang mga nasiraan ng tahanan gaya ng 27 sa Cagayan de Oro City; pitong residente ng Manolo Fortich, Bukidnon; at 12 sa Kapatagan, Lanao del Norte. Bukod sa hatid nating tulong, makatatanggap din sila ng tulong pinansyal mula sa NHA pambili ng mga pako, yero, semento at iba pang materyales.

Dagdag pa riyan, nag-abot din tayo ng tulong sa 22 TESDA Scholars mula sa Manila City.

Patuloy nating ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga mahihirap na nangangailangan nito. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay nyo sa akin para magtrabaho para sa Pilipino. Bisyo ko po ang magserbisyo at naniniwala po ako na ang serbisyo sa bayan ay serbisyo sa Diyos.