Ikatlong SONA ng Pangulo

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sa darating na Lunes mapapakinggan natin ang ikatlong State of the Nation (SONA) ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Maraming Pilipino ang nasasabik na malaman ang kalagayan ng bansa at magiging direksiyon nito sa hinaharap.

Mahalaga ang SONA ng Pangulo dahil dito nilalahad ang kasalukuyang kalagayan ng bansa at ang magiging plano ng pamahalaan para sa mga darating na taon. Dito rin minumungkahi ng Pangulo ang mga panukalang mangangailangan ng aksyon ng Kongreso.

Importante ang pagtitipong ito dahil makikita natin ang pagbubuklod at pagsasama-sama ng mga opisyal ng bansa. Dito natin mapapakinggan ang progreso ng Pilipinas at kung may balakid man, mahalagang mapakinggan ang ilalatag na solusyon. Mahalaga ring mapakinggan ang pangarap ng Pangulo para sa sambayanang Pilipino.

Hindi lang mga miyembro ng Kongreso at mga opisyal ng pamahalaan ang kailangang makinig sa talumpati ng Pangulo. Para rin ito sa higit 100 milyong Pilipino.

Tungkulin ng bawat mamamayan na alamin ang mga plano ng administrasyon batay sa iuulat ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA. Posible kasing maging polisiya ito ng gobyerno na sasaklaw sa buhay ng bawat Pilipino.

Sa SONA ni Pangulong Marcos, nakatitiyak naman tayo na ang lahat ng kanyang ipatutupad na plano ay para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino.

Noong nakaraang taon, labis ang aking tuwa dahil iniulat ng Pangulo sa SONA ang naranasang inclusive growth sa bansa. Mapalad ang Bicol Region dahil isa tayo sa nabigyan ng legacy projects — mga hospital at housing projects.

Ang housing project sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing (4PH) Program ay itinayo sa Naga City at Legazpi City. Naglaan noon ang Kongreso ng P9 bilyon para sa housing project na may zero interest.

Noong nakaraang buwan, pinangunahan ng inyong lingkod, kasama si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang groundbreaking ng Bicol Regional Hospital and Medical Center (BRHMC) sa Legazpi City, Albay. Nagsagawa rin kami ng capsule laying para sa itatayong 20-story integrated specialty care and wellness center hub.

Kahit tayo’y abala sa mga preparasyon sa pagbubukas ng Third Regular Session ng 19th Congress, sinisiguro nating tuluy-tuloy pa rin ang serbisyo ng Ako Bicol Party-list sa ating mga kababayan.

Kamakailan, muling umarangkada ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party-list, dala ang libreng serbisyong medikal sa Munisipalidad ng Tiwi, Albay.

Nasa 500 benepisyaryo mula sa 16 na barangay ang natulungan ng aktibidad handog ang libreng check-up at gamot mula sa Tanchuling General Hospital. Limang benepisyaryo naman ang nahandugan ng wheelchair mula sa Free Wheelchair Mission ng Children International Philippines Inc.

Libreng gupit, masahe at nail care ang hatid ng Eve Gate Academy, samantalang solar panel installation demo training naman ang itinuro ng San Francisco Institute of Science and Technology sa Malilipot, Albay.

Naglunsad din ng local recruitment activity ang SWI, at may bigay na tinapay ang Gardenia Bakeries Philippines, Inc. Naging katuwang din ang Freeda Napkin, Mogu Mogu, Kabarro, at Beybi Ko.

Nagpapasalamat naman ang inyong lingkod sa buong suporta ng Philippine Army, Bureau of Fire Protection (BFP) at Philippine National Police (PNP). Maraming salamat sa lahat ng tumulong at patuloy na tutulong sa Tarabangan Caravan at sa lahat ng programa ng Ako Bicol Party-list.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang programa at proyekto ng AKB na aking inilunsad. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!