Nakakuha ng mga dokumento si Sen. Alan Peter Cayetano na naglalaman na hindi lang P27 bilyon ang magagastos sa pagpapatayo ng New Senate Building (NSB) sa Taguig City kundi mas malaki pa.

Gayunman, hindi pa malaman ni Cayetano kung sino ang nagtago at bakit itinago ang mga dokumento sa mga gastusin sa pagpapagawa ng NSB.

“The P25-27 billion [projected cost of NSB] could be a little bit conservative pa pala,” paha¬yag ni Cayetano sa isang press conference nitong Huwebes.

“Developing ‘yung story. Just this week kasi I found out na maraming tinatago sa atin. Kung sino ang nagtatago at bakit tinatago, I haven’t gotten to that [yet] but we finally received caches na halos half room full of documents and we’re getting through it,” dagdag pa ng chairman ng Senate Committee on Accounts.

Aniya, ikokonsulta niya kay Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero ang mga nakuhang dokumento upang ipagbigay-alam na itutuloy niya ang imbestigasyon sa isyu ng NSB kahit nireklamo na siya ni Sen. Nancy Binay sa Senate Committee on Ethics.

“I have to consult the Senate President but I will do my duty so parang I cannot, hindi ako puwedeng lumingon kasi na parang o ‘yan ‘yung ethics, I have to look forward na ‘yung goal maganda, masunod ‘yung design, matapos kaagad at sa tamang presyo,” paliwanag pa niya.

Isa sa mga isyu na itinuro ni Cayetano ay ang facade ng gusali na may unang halaga na P1 billion na binaba sa P498 million. “Tapos ngayon lumalabas na P2.9 billion na at may isa pang design. Malabo ‘yung ganon. Paano tayo matatapos?” sambit ng senador.

Dahil dito, umapela si Cayetano kay Senator Nancy Binay, sa Department of Public Works and Highways (DPWH) na siyang project manager ng NSB, at sa Senate Coordinating Team (SCT) na maging tapat tungkol sa proyekto para mapabilis ang paggawa ng desisyon.

“Tell the whole truth. What we’re doing is the review. If they came forward and gave us everything, we would have decisions by now,” ani Cayetano.

“They are not being forthright. That’s not good kasi nga hindi natin ma-evaluate nang mabuti [ang NSB],” saad pa niya.

Matatandaang nagkasagutan sina Cayetano at Binay sa hearing ng Accounts Committee kamakailan matapos ipagpi¬litan ng huli na P21 bilyon lang ang total cost ng pagpapagawa ng NSB. (Dindo Matining)