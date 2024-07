MAHIGIT isang milyon na ang nag-like sa graduation picture na flinex ni Francine Diaz sa Instagram.

Lalong kinilig ang young star dahil kabilang sa mga nag-like ng kanyang grad photo post ang mga idolo niyang sina Alexa Ilacad at Kathryn Bernardo.

Sobrang proud ang aktres sa pagtatapos niya ng senior high school sa Southville International School Affiliated with Foreign Universities.

Sa kabila ng kanyang busy sked sa showbiz, pinagsikapan talaga ng Kapamilya star na makatapos ng senior high school.

Ang kanyang grad pic ang patunay na nagawa nga niya ito at hindi lang ito panaginip.

Dahil dito kaya Ipinagmalaki niya ang kanyang then and now graduation photo.

“And so it begins…

Diaz, Francine Carrel S.

ABM Graduate,” sabi ni Francine sa caption ng post.

Habang sinusulat ito, nasa 1,087,829 na ang “likes” nito. (Issa Santiago)