Donny Pangilinan sinakyan si Jericho Rosales

Naku ang bongga ng ng kulitan nina Jericho Rosales at Donny Pangilinan!

Pano ba naman kasi, present ang dalawa sa isang event ng isang sikat na clothing brand at doon nga sila nagharutan!

Trending na nga sa X (dating Twitter) ang mga pictures na kuha ng mga faney na present sa event at talaga namang pinusuan ito ng mga utaw!

It’s nice to see nga raw na very comfortable sa isa’t isa ang dalawa at walang ilangan.

Marami rin ang pumuri sa kakisigan ng dalawa. Poging-pogi raw si Donny sa kanyang salamin at si Echo naman sa kanyang shades. May isa pa ngang nang-urot na nagsama raw ang “former crush at jowa” ni Belle Mariano! Kabog!

It’s good to see na nagkakatuwaan ang mga big names sa industry at hindj sila nahihiya na ipakita ito sa madla, no!

‘Yun na! (Carl Balasa)