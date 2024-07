Iginiit ni House Committee on Information and Communications Technology chairperson at Navotas Rep. Toby Tiangco ang pangangailangan na matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa digital space.

Ayon kay Tiangco, mahalaga na mapigilan ng Department of Information and Communication Technology (DICT) ang mga banta sa kaligtasan ng mga datos ng Pilipino sa gitna ng dumaraming kaso ng cyberattacks at data breaches na nakakaapekto sa sistema ng gobyerno.

“I urge the DICT to conduct a comprehensive review of their existing programs and policies, and aim to identify and address the vulnerabilities that cybercriminals exploit,” sabi ni Tiangco.

Noong Martes, sinuspinde ng Department of Migrant Workers (DMW) ang online services nito matapos ang isang ransomware attack, at naapektuhan ang mga serbisyong kailangan ng mga overseas Filipino workers (OFWs). (Billy Begas)