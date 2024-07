Cat Bite patok sa liyamadista

TIYAK na pahirapan sa pagpili ang mga karerista ng tatayaang kabayo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Ito’y dahil balanse ang lineup at maging ang mga karera tipsters ng programa ay magkakaiba ang pang-primerong kabayo.

Posibleng pagpilian ng mga liyamadista ang kalahok na B Fit And Fabulous, Sunny Nature at Cat Bite sa distansiyang 1,400 metro.

Ayon naman sa ibang karerista,napipisil nilang tayaan ang kalahok na si Cat Bite na sasakyan ni jockey Christian Advincula.

“May husay at medyo mabilis sa largahan kaya malaki ang tsansa ni Cat Bite manalo,” saad ni Jimmy Gonzales, veteran karerista.

Maliban sa tatlong kabayong nabanggit, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Star Of The Show, Ma’am Gen, Chelsea, Bread N Butter, Bayanihan, Gavel at Wildcat.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)