‘Bugambilya’ ni Belle Mariano, umabot na ng billion view

Bibilib ka talaga sa ka-love team ni Donny Pangilinan na si Belle Mariano!

Aba, sunod-sunod nga ang music milestones na natanggap ng tinaguriang New Gen Phenomenal Star matapos umani ng isang bilyong views sa TikTok ang kanyang song na ‘Bugambilya’ at umarangkada pa nga sa 110 million streams ang kantang iyon sa Spotify.

Viral hit nga ang ‘Somber’ album track na ‘Bugambilya’ sa TikTok na may mahigit 36,000 videos nang gumamit ng awitin. Nakapasok naman ito sa Top 10 ng Spotify Philippines Viral Songs Chart at top 200 ng Spotify Philippines Daily Top Songs kung saan meron na itong 18 million streams.

Ang bongga rin kasi ng solid fans ni Belle, pati ang DonBelle fans nila ni Donny dahil talaga namang ganoon na lang ang suporta sa kanya at sa kanilang love team, ha!

Ang ‘Believe’ concert nga ni Belle sa The Theater at Solaire kung saan nakasama niya sina Donny, Moira dela Torre, Denise Julia, at Martin Nievera bilang special guests ay pinag-usapan at sold out, ‘noh?!

Sey nga ni Belle sa isang Instagram post, “I never imagined that my dreams would come to life. What once was just a wish, came true. Thank you to everyone who believed in me and continues to, to my ABS-CBN family, the directors, production, and crew of ‘Believe’ concert, my family, friends, and those who support me. I wouldn’t be here without you all.”

Bukod nga pala sa mga nabanggit, inilunsad din ni Belle ang bagong EP na ‘Believe’ na umani ng 300,000 streams sa Spotify sa loob ng 10 araw at umarangkada sa ikalawang puwesto sa iTunes Philippines Albums Chart. Samantala, ang focus track nito na ‘Biglaan’ ay tampok sa editorial playlists tulad ng Spotify OPM Rising at Tatak Pinoy.

Available ang bagong EP ni Belle na ‘Believe’ na iprinodyus ni StarPop label head Rox Santos at patuloy na pakinggan ang ‘Bugambilya’ sa iba’t ibang streaming platforms.

