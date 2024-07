Brooke Van Sickle nagliyab, Gazz pinalamig Zus Coffee

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – NxLED vs Chery Tiggo

4:00pm – PLDT HSH vs Galeries Tower

6:00pm – Farm Fresh vs Creamline

NAGLAGABLAB agad ang nagdaang conference Most Valuable Player na si Brooke Van Sickle upang pag-apuyin ang Petro Gazz Angels sa pagwalis sa baguhang Zus Coffee Thunderbelles, 25-16, 25-21, 25-21, para simulan ang kampanya sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Lungsod ng Pasig.

Nagtala si Van Sickle ng kabuuang 22 puntos mula sa 18 attacks, 1 block at 3 service aces upang pag-initin ang Angels sa loob ng tatlong set tungo sa pagtatala sa unang sweep sa torneo at makisalo sa pansamantalang kapit sa liderato sa Pool B.

“I just want to make our team better point by point. It is not just me but also to all my teammates that played well also. We just want to be at the best every game. We want to get the team better going into our desired finals,” sabi lamang ni Van Sickle na nakasama ang nagbabalik import na si Wilma Salas.

Tumulong si Salas sa pagbuhos ng 15 puntos na may 12 attacks habang inasahan din ng Angels sina Mary Remy Joy Palma na may pitong puntos at Aiza Maiso-Pontillas na may anim na marka.

Nag-ambag sina Relea Fenna Saet at Jonah Sabete ng tigatlong puntos habang may tigalawang puntos naman sina Djanel Welch Cheng at Kecelyn Galdones.

Hindi naman naging madali ang panalo sa Petro Gazz na kinailangan munang pigilan ang mga Thunderbelles sa huling yugto ng tatlong set bago tuluayng nakuha ang panalo.

“We need to be more consistent in every set, in every game if we want to win,” sabi ni Petro Gazz head coach Koji Tsuzurabara matapos na ilang beses na muntikan na mahabol ang Angels.

Tanging naka-double figure sa Zus Coffee ang Japanese import nito na si Asaka Tamaru na may 17 puntos habang nag-ambag sina Michelle Gamit at Jen Gentapa ng tig-pitong puntos.

May limang puntos si Gayle Pascual habang may tigalawang puntos sina Dolly Grace Versoza at Jeycel Delos Reyes. (Lito Oredo)