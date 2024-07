Bronny James pinatahimik sandamakmak na basher

LUMABAS na rin ang bangis ni Bronny James nang magtala ng 12 points sa panalo ng Los Angeles Lakers kontra Atlanta Hawks, 87-86, sa NBA Summer League, Huwebes (oras sa Maynila).

Trending ang anak ni basketball superstar at four-time champion LeBron James na si Bronny matapos irehistro ang pinakamataas nitong puntos sa Summer League at nakalsuhan ang 16 na sunod na mintis sa three-point area.

Inilista ni 19-year-old Bronny ang 5-of-11 shooting mula sa field at 2-of-5 sa 3-point range.

Nag-a-average ang 55th overall pick ng 2024 NBA Draft ng 5.8 points, 3.2 rebounds at 1.2 assists sa 25.4 minutes na paglalaro sa limang Summer League games kasama ang 28.6 percent shooting sa field at 10 percent mula sa tres.

Nagwagi ang Lakers na wala ang kanilang first-round pick na si Dalton Knecht, ipinahinga ito ng team matapos maglaro ng anim na sunod sa 11 araw.

Namuno sa opensa para sa ‘Purple and Gold’ si big man Colin Castleton na nagtala ng 17 puntos, 12 rebounds at anim na assists, kasama ni Lakers head coach JJ Redick na nagtimon ang bagong tapik na assistant coach na si Lindsey Harding.

Nabura ang mga negatibong komento kay Bronny sa ipinakitang husay, tuwing hahawak ng bola ay nakahanda na ang kanyang mga basher para ibagsak ang batang cager.

Naging matatag si Bronny, hindi nagpadaig sa mga kantiyaw kaya napatahimik nito ang mga alaskador kahapon.

Samantala, wala naman komento ang ama ni Bronny na si LeBron, ayon sa mga nakasaksi ay masaya lang itong pinapanood ang anak. (Elech Dawa)