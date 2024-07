Kinontra ni business tycoon Enrique Razon ang pahayag ng mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawawalan na umano ng kumpiyansa ang mga negosyante sa Pilipinas.

Reaksiyon ito ni Razon sa pahayag ng ilang mga kritiko na hindi nasisiyahan sa palakad ng gobyerno sa mga namumuhunan at nagtatayo ng negosyo sa bansa.

Ayon sa negosyante, walang katotohanan ang mga paninira sa administrasyon dahil hindi hamak na mas business-friendly ang Marcos Administration kumpara sa kondisyon ng pagnenegosyo sa nakalipas na administrasyon.

“Hindi totoo ‘yun. Kung meron mang gumagawa ng ganun, bahala na sila sa buhay nila. Kami nag-iinvest,” ani Razon.

Binigyang-diin ng business tycoon na mayroong malinaw na polisiya ang Marcos Administration kumpara sa dati na wala, at mayroong ding malinaw na direksiyon para maayos ang mga lilitaw na problema lalo na sa mga panahong kasalukuyan kung saan malaki ang epekto ng mga kagana¬pan sa labas ng bansa partikular ang digmaan sa Ukraine at Russia.

“Kaya kami nag-decide na mag-invest ng malaki, kasi nakikita namin na ang policy na inilalagay ni PBBM for the last two years ay makakabuti sa investment environment,” dagdag ni Razon. ¬(Aileen Taliping)