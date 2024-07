BarDa fan imbyerna: Barbie Forteza dinetalye halikan kay Jak Roberto

Ang saya-saya ng mga JakBie fan, dahil sa chika ni Barbie Forteza sa guesting niya sa show nina Vice Ganda, Vhong Navarro at Jhong Hilario!

Eh kasi nga, napag-usapan ang tungkol sa first kiss. At sa simula ay wala namang binanggit na pangalan si Barbie, pero ramdam na agad ang kilig sa mukha niya.

“It hurts? Kinagat ka?” tanong ni Vice kay Barbie, dahil tumalon-talong nga ang Kapuso actress.

“Hindi po. Siyempre ang sarap sa pakiramdam. Kasi `yung time na siyempre nagliligawan kayo, ‘di ba, ‘yun na ang ini-imagine mo, ano kaya ang magiging first kiss, papaano kaya? Kelan kaya ang perfect moment para gawin `yon?

“Ang kaso mo, aksidente ang naging first kiss. Pababa ako ng kotse, tapos parang magma-maneuver siya. So, bebeso sana ako, beso lang po, tapos siya palikod siyang ganun, tapos nag-swak ang mga ano (lips) namin.

“Natigilan lang kaming dalawa na ganiyan!” natatawang kuwento ni Barbie.

“Sino siya?” tanong ni Vice kay Barbie.

“Si Jak po!” sagot ni Barbie.

Sabi nga, mahirap talagang kalimutan ang unang halik.

“’Yung parang hindi ko alam na… Kasi nung time na `yon, hindi pa kami noon. Date, date pa lang. Eh ako, hindi ako nagpapa-kiss nang hindi kami.

“So, noong time na `yon, natigilan ako, na parang, ‘Oh, shocks, kami na ba’?

“At saka ‘yung reaction after. ‘Yun ang hinihintay mo, after the kiss, kung itutuloy ba natin, ‘yung relasyon, or nagustuhan ba? Will this go further? Doon mo malalaman sa first kiss,” patuloy na kuwento pa rin ni Barbie.

“Eh, paano kung tinuloy?” hirit na tanong ni Vhong.

“Ano, natawa talaga siya. Sabi niya, ‘Ay sorry, sorry’, kinabahan siya!” sagot ni Barbie.

Oh, talbog, di ba? Iba talaga si Barbie, walang kiyeme, at umaamin talaga sa mga bagay-bagay na dapat sana ay para sa kanila lang o very private lang.

Well, lungkot siyempre ang mga fan nila ni David Licauco sa kuwentong ito ni Barbie. Pero, ano ba ang magagawa nila, eh, totoong chika ito, at totoong kilig ang nararamdaman ni Barbie, ‘di ba?

Bonggadera! (Dondon Sermino)