‘Baby for sale’ sa SocMed nabisto, Midwife arestado

ISANG midwife na sangkot sa umano’y ‘baby for sale’ modus sa social media ang dinakip matapos itong mabitag at ibenta ng P25,000 ang isang anim na araw pa lang na sanggol sa ikinasang entrapment operation sa Muntinlupa City.

Inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation-Human Trafficking Division (NBI-HTRAD) ang suspek sa Muntinlupa City noong Hulyo 16.

Ikinasa ang nasabing operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), DOJ-Inter-Agency Council Against Trafficking at Cyber-Tip Monitoring Center.

Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ang NBI-HTRAD mula sa Cyber-Tip Monitoring Center na nagbebenta umano ng sanggol ang isang nagpakilalang midwife sa Facebook.

Matapos ang intelligence gathering at verification, nakipag-ugnayan ang isang NBI undercover agent sa suspek kung saan nagkasundo ang mga ito na magkita Muntinlupa at doon ibibigay ang sanggol matapos silang magbayaran.

Iti-turn over ang sanggol sa DSWD para sa tamang disposisyon.

Sinampahan ang suspek ng kasong paglabag sa Section 4 (g) ng Republic Act No. 9208 as amended by RA 10364 at RA 11862 o mas kilala bilang Expanded Anti-Trafficking in Persons and Child Trafficking sa ilalim ng Republic Act 7610 o The Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act.

Isinailalim sa inquest proceedings ang suspek sa DOJ noong Hulyo 17,2024.(Juliet de Loza-Cudia)