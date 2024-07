Nag-resign na sa Senado si Sen. Sonny Angara upang tutukan ang bagong trabaho bilang kalihim ng Department of Education (DepEd).

“I write to formally tender my resignation from my position as Senator of the Republic of the Philippines, effective July 18. This is in light of any forthcoming appointment as Secretary of the Department of Education (DepEd),” pahayag ni Angara sa kanyang ipinadalang liham kay Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero.

Ayon kay Angara, labing-isang taon din siyang naglingkod bilang senador at gumawa ng mga mahahalaga at makabuluhang mga batas tulad na pagkakaroon ng de-kalidad na edukas¬yon, accessible healthcare, dagdag na take-home pay para sa mga manggagawa at dagdag na social pension para naman sa mga senior citizen.

“The portfolio that I will be taking on as DepEd Secretary is riddled with very serious challenges. But I am confident that you support and of the rest of my colleagues at the Senate, these challenges are surmountable,” saad pa ni Angara.

Nitong Huwebes, opisyal nang tinanggap ni Angara ang pamumuno sa DepEd kapalit ni Vice President Sara Duterte na nagbitiw sa puwesto noong nagdaang buwan.

Sa turnover ceremony sa DepEd Complex sa Pasig City, ipinasa ni Duterte ang DepEd Seal at bandila kay Angara, pa¬lantaandaan ng paglipat ng liderato ng departmento.

Pinasalamatan naman ni Angara, ika-37 kalihim ng DepEd si Pa¬ngulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitiwalang pamunuan ang ahensiya at nangakong paiigtingin pa niya ang sistema na edukasyon sa bansa.

“Napakalaking karangalan po ang ipinagkaloob sa atin ni Pa¬ngulong Bongbong Marcos upang maglingkod bilang Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon,” wika ni Angara. (Dindo¬ ¬Matining)