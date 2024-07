Andrea Brillantes bet ni Seo Ye Ji

Obvious na bet na bet ng South Korean Actress Seo Ye Ji ang beauty ni Andrea Brillantes.

Muli kasing ni-like ng award winning actress ng hit series na ‘It’s Okay To Not Be Okay’ ang latest Instagram post ni Andrea.

Super tag pa ng netizens si Blythe at ang K-drama actress para pasalamatan ang huli sa pagla-like ng IG post ng una.

Kahit hindi naman first time itong ginawa ni Seo, nakailang like na rin kasi siya sa socmed post ng Kapamilya actress, pero sobrang appreciated ito ng fans.

Aliw na aliw ang followers ni Andrea sa ginawang iyon ni Yeji. Feeling nga nila at pang-international talaga ang appeal ng idolo nila.

“Nag like na naman si Seo Ye Ji beh, ikaw na talaga Blythe!”

“Sanaol na lang talaga eh”

“Swerte talaga halos lahat ng post ni Andrea ni-like niya.”

“Pang global talaga ang ganda ni idol, pati mga sikat na artista sa Korea nagagandahan sa kanya!”

Samantala, matapos i-flex ni Blythe ang kanyang latest endorsement na isang jewelry brand ay proud na proud din siyang i-promote ang latest products ng kanyang sariling beauty company.

Tatlong scents ng pabango ang ilo-launch niya sa isang shopping online ngayong Huwebes ng gabi. Siya mismo ang bibida sa online selling ng bago niyang mga produkto na tiyak na magiging mabentang-mabenta sa followers niya.

Congrats, Blythe!