Anak ni Bossing single mom na

Ni-reveal nga ng anak ni Vic Sotto kay Angela Luz na si Paulina Sotto na siya ay isang single mom na!

Sa isang Instagram post nga ay may short but meaningful message si Paulina tungkol sa kanyang buhay.

Sey niya nga, siya ay kasalukuyang navigating a new life chapter bilang isang single mom at ang nakaraang linggo ay naging puno ng ups and downs para sa kaniya, pero tuloy pa rin ang buhay.

Kahit nga single mom na ay hindi pa rin naman nakalimutan ni Paulina na maging grateful lalo na sa kanyang anak na si Sachi.

Sey niya, “Thankful for what the past 10 years have given me — my beautiful daughter. Now on to better things.”

Pinusuan nga ito ng maraming netizen at marami ang nagpadala ng kanilang well wishes para sa kanya.

Sey nila:

“Sending you love and sincere prayers for strength, Paulina. You got this! Sachi is blessed to have you.”

“The best mom.”

“So sad… but life has to go on… embrace your new world as a single, beautiful and loving mom to Sachi!

Kahit nga hindi ganoon kagandang balita na mag-isang itinataguyod ni Paulina ang kanyang anak ay it’s very nice to see na she is very positive with how she’s dealing with things lalo na online.

Bongga! (Carl Balasa)