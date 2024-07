AMA tuloy ang tryout

PATULOY pa rin ang pag-recruit ng AMA University sa juniors at seniors team lalo na ang juniors division kung saan noong nakaraan ay nagkampeon sila sa PCUBL.

May nakuhang mga bagong manlalaro mula sa probinsiya dahil alam naman natin na mahirap makipagsabayan sa mga malalaking eskuwelahan dahil na rin sa mga pangakong ibinibigay nila sa mga recruit.

Pero ang AMA Sports Program ay naniniwala na dapat magsimula sa grassroots level, sila mismo ang magde-develop simula bata.

Gaya ng mga naglalaro ngayon sa AMA na simula pa sa elementary kaya talagang may proseso ang paggaling ng bata.

Hindi lang sports ang kanilang binibigyan ng tuon kundi ang pag-aaral, marami na nag-graduate na mga varsity sa AMA University hindi lang sa basketball.

Hindi gaya ng mga malalaking eskuwelahan na ibinibigay na lahat sa bata at mismong pinupuntahan ang mga manlalaro pero hindi pa rin nananalo kaya palit nang palit ng mga coach dahil wala ka na mairarason.

Kaya nagpapasalamat ang AMA Sports Program sa patuloy na suporta ni Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Amable C. Aguiluz IX, VP Darwin Dominguez at team consultant Arnel Hibo sa walang sawang suporta, 12 taon na at marami na rin umakyat ng PBA kung saan dumaan sila sa AMA PBA D-League team.

Patuloy pa rin ang tryout ng iba’t ibang division kung saan puwede kayo magtanong sa AMA Sports office sa Project 8, Quezon City sa detalye na may adhikain na FREE EDUCATION plus SPORTS equals GOOD LIFE.

***

Binabati ko ang aking kumareng si Ivory Chua ng maligayang kaarawan, nawa’y patnubayan ka ng Diyos sa araw-araw.

Binabati ko rin ang MPBL-Marikina team sa magandang ipinapakita ngayon dahil na rin sa sipag at tiyaga ng dating PBA player na kanilang head coach na si Rysal Castro na naging inspiration ng Marikina players.

Aabangan din ang kanyang anak ng 16-anyos na may height na 6’2 na naglalaro ngayon sa UST na si Basty Castro na isa sa nakikita natin na may potensiyal gaya ng kanyang tatay papunta sa UAAP at PBA.

Siya din ay minamataan at balak alukin ng Keanzel basketball 19U squad para palaruin sa iba’t ibang liga na pang-grassroots level gaya ng PBA D-League at PSL.