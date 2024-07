Alex Eala pinatalsik Dutch tennis player

PINATAOB ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang nakasagupang si Lian Tran ng the Netherlands, 6-4, 6-2, Miyerkoles ng gabi (oras sa Mynnila) upang makapasok sa susunod na round ng W100 Vitoria-Gasteiz na ginaganap sa Peña Vitoriana Tenis Club Vitoria-Gasteiz, Spain.

“Happy to come back on hard with a win!,” nasabi lamang ng 19-anyos na Globe Ambassador at dating Rafael Nadal scholar na si Eala matapos ipagpatuloy ang pagtatala nito ng mga panalo ilang araw matapos umangat ang ranggo sa kanyang career-high na ika-155 sa buong mundo,.

Ipinakita ni Eala ang pagiging ikalimang seed sa torneo sa pagsagupa sa unang round sa 21-anyos at kasalukuyang ika-610 sa world rankings na Dutch-Vietnamese qualifier na si Lian Tran, sa pagtatala ng 34 service winners kumpara sa 16 lamang ng karibal.

Una nang nakabalik sa pagwawagi matapos makapagtala si Eala at ang doubles partner nito na si Estelle Cascino ng krusyal na panalo isang ITF W100 tournament sa Spain bago ang pangingibabaw ng Asian Games bronze medalist sa pagwawagi sa singles.

Habang isinusulat ang balitang ito kagabi ay sumasabak na sj Eala sa round of 16 kontra hometown bet na si Lucia Cortez Llorca, na gumawa ng mabilis na trabaho kay Pemra Ozgen ng Turkiye sa unang round.

Matatandaan na bumagsak si Eala sa parehong torneo sa semifinal round noong nakaraang taon.

Bukod sa panalo sa singles, nakapasok din si Eala sa quarterfinals ng doubles play ng tournament.

Haharapin nila ng kanyang partner na si Estelle Cascino ng France ang duo nina Victoria Bervid ng Czechia at Laura Mair ng Italy sa Biyernes (PH time).

Nanaig ang Filipino-French pair sa straights set laban sa magkapatid na Spanish teen na sina Carolina at Jimena Gomez, 6-3, 6-2, noong Martes, Hulyo 16.

Matatandaang nakaraang Marso ay napanalunan ng 19-anyos na si Eala ang ikalawang doubles title ng kanyang pro career nang makipagsanib siya ng puwersa sa 28-anyos na beteranong si Cascino bilang unseeded pair para manalo sa ITF W75 Open 3C de Seine et Marne sa Croissy- Beaubourg, France, sa pag-upset sa top seed ng tournament sa finals. (Lito Oredo)