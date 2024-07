Willie Revillame binakbakan sa isyu ng rating

Naku mukhang hindi nga nagustuhan ng ilang netizens ang pagre-react ni Willie Revillame sa mga ratings umano ng shows, ha!

Sey nga kasi ni Will sa isang episode ng kanyang bagong show na ‘Wil To Win’, ang audience nila ang kanilang ‘ratings’.

Sey pa ni Will, “Kung may makikita kayong pinapakita nila ang ratings nila na mataas sila, hindi po kami naaapektuhan. Kasi ang puso namin magbigay ng saya at pag-asa sa inyo.”

Maaalalang naglabas nga ng pubmat sa Facebook ang katapat na show ng ‘Wil To Win’ na ‘Family Feud’ kung saan nagpasalamat sila sa 9.6 ratings na nakuha noong Monday episode kumpara sa mga kasabayang shows. Kaloka ha!

Dagdag pa ni Will, “Okey lang naman lahat ‘yan, ‘di ba ganun talaga, wala naman kaming ano, basta kami tuloy-tuloy lang magtrabaho dito sa TV5, aayusin namin mapasaya kayo araw-araw.”

Mukhang may patutsada rin si Kuya Will sa katapat na show dahil pag-point out din niya, na ang kanyang show raw na ‘Wil To Win’ ay ‘original’ at hindi binibili sa ibang bansa. Habang buhay daw, hanggat kaya nila, ay may programa ang kanilang mga tagasubaybay.

Ang ‘Family Feud’ nga na katapat ng ‘Wil To Win’ ay base sa isang game show sa Amerika na may kaparehong pangalan at umere na sa Pilipinas sa iba’t ibang stations since 2001.

Ibinida rin naman ni Willie na sila raw ay hindi naka-tape at live na live, ha! Bongga.

Matapang din niyang pinuna na bakit daw itinapat ng kabilang show sa live niya ang episode ng kanyang anak na si Meryll Soriano at si Diamond Star, Maricel Soriano.

Sey ni Willie, “Ano ‘to? Labanan ba ’to? Hindi. Tulungan natin ang mga kababayan nating naghihirap. Basta kami ‘yun lang ang purpose namin.”

Umani naman ng iba’t ibang reaksiyon online ang pagpapatutsadang ito ni Kuya Will, ha!

May ilang pinuri ang katapangan nito at kagustuhang makatulong sa taong bayan, pero may ilan ding tinawag siyang ingrata! Nakakaloka ha.

Sey pa nga ng isa, “First day pa lang ‘yan ah? Bakit nung sa GMA at mataas rating niya, naniniwala naman siya dun? Dear, Willie. We need something new din po. Paulit ulit nalang po shows niyo since Wowowin.”

Regardless nga kung sino ang may mas mataas na ratings ay masayag makitang buhay na buhay ang TV industry ngayon dahil bakbakan talaga ang mga programa! At the end of the day ay tagumpay pa rin naman sila sa pag-entertain ng samabyanang Pilipino.

‘Yun na! (Carl Balasa)