Ipinapanukala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang pagtatag ng food banks at mag-aatas sa food manufacturers at mga establisyimento gaya ng mga restaurant, fast food chain, hotel, supermarket at culinary school na i-donate ang kanilang sobrang pagkain upang maipakain sa mga mahihirap.

Sinabi ni Estrada na nakakalungkot malaman na napakaraming pagkain ang nasasayang habang marami rin sa ating mga kababayan ang nagugutom.

Sa inihaing Senate Bill No. 1644 ni Estrada, ang ipinapanukalang Food Surplus Reduction Act ay naglalayong magpatupad ng isang sistema upang itaguyod na bawasan ang sobrang pagkain sa pamamagitan ng redistribution at recycling.

Sa ilalim ng panukalan, ang mga may-ari ng mga saklaw na establisyimento ay aatasan na ihiwalay ang mga sobra nilang pagkain mula sa mga hindi na puwede pang ipakain sa iba.

Ang mga ito ay susuriin ng sanitary inspector ng local government unit (LGU) para aprubahan kung ligtas kainin at maaaring i-donate sa mga food bank na kinikilala at rehistrado sa Department of Social Welfare and Development.

Ang mga nasabing food bank ang mamamahagi ng mga maaari pang makain na food surplus sa mga nangangailangan nito sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU. (Reymund Tinaza)