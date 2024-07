Sumailalim sa operasyon! Kyrie Iving nabali kaliwang kamay

NABALIAN ng kaliwang kamay si Kyrie Irving habang nagwo-workout.

Sumailalim na sa operasyon ang Dallas point guard, hindi nagbigay ang Mavericks ng timeline ng recovery ni Irving.

Magbibigay ang team ng updates sa mga susunod.

Sa September pa magsisimula ang training camp sa NBA, inaasahang naka-recover na nito si Irving, 32.

“Sources expressed optimism that he would recover in time to participate in training camp in about 2 1/2 months,” ulat ni Tim MacMahon ng ESPN.

Inihatid nina Luka Doncic at Irving ang Mavs sa NBA Finals nitong 2023-2024 season bago kinalos ng Boston Celtics sa limang laro.

Dahil sa magkakasunod na foot, heel at thumb injuries ay naka-58 games lang si Irving nitong nagdaang season pero mainam pa rin ang isinumiteng 25.6 points bawat laro.

Mainam din ang mga numero niya sa 22 games sa postseason – 22.1 points, 5.1 assists at 39 percent shooting mula sa labas ng arc.

Dumating si Klay Thompson sa Dallas nitong offseason, inaasahang magiging mas solido na ang Mavs sa tatlong beteranong kamador. (Vladi Eduarte)